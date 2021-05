Průvodem biskupů začala v Nepomuku hlavní akce k výročí blahořečení sv. Jana

"Jsem rád, že se do jisté míry podařily tyto oslavy přichystat," řekl Duka. Ve městě, kde se kolem roku 1340 světec narodil, je půldruhého roku připravovaly radnice, farnost, Matice sv. Jana Nepomuckého a další spolky. V Nepomuku bude mít sbor biskupů pracovní setkání 17. a 18. května. Na programu mají mše i dnešní návštěvu areálu zámku a kostela Zelená Hora nad městem a exkurzi do Klatov.

"Nesli jsme v průvodu nepomuckou procesní sochu z arciděkanství," uvedl předseda Matice sv. Jana Nepomuckého Václav Česák. Podle něj je dnešní akce největší od roku 1929, kdy se slavilo 200 let svatořečení. "My jsme teď od letošních oslav 300 let blahořečení odstartovali takové desetiletí a chceme to táhnout v tomto tempu až do roku 2029, kdy bude 300 let svatořečení," uvedl.