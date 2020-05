Provizorní most na D1 se bude stavět rok. Pak se zase zbourá

Most je součástí brněnské dálnice D1 na 24. kilometru. Aby mohla být stávající nosná konstrukce nahrazena novou a současně se zachoval provoz, na jedné straně mostu vznikne takzvané mostní provizorium. V hluboce zaříznutém údolí se bude muset postavit nová podpěra dočasné části mostu.

„Aby nevznikaly kolony, chceme zachovat provoz ve dvou pruzích v každém směru. Současně se ale při rekonstrukci uzavře polovina mostu a do zbývající poloviny by se vešly jen tři pruhy. Proto se musí přistavět pro jeden pruh provizorní most,“ řekl Právu mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký.

Přivařit konstrukci na tu stávající a vynést zátěž do boku by ale podle techniků nebylo příliš bezpečné. „Proto se dole v údolí založí a odspodu až do výšky mostu vystaví zcela nové pilíře. Celou jednu stavební sezonu zabere výstavba tohoto provizorního mostu,“ doplnil Studecký s upřesněním, že provizorní pruh vznikne na pravé straně stávajícího mostu ve směru od Prahy na Brno.