Protidrogová policie slaví třicet let, zasahovala i v Grónsku

Za dobu zmíněných třiceti let stačili protidrogoví detektivové vyřešit zhruba dva tisíce případů, poslat za mříže takřka pět tisíc pravomocně odsouzených lidí a najít mnoho stovek kilogramů tvrdých drog a řádově tuny marihuany či hašiše.

Dostali se ale i za polární kruh. Jeden z případů se totiž před pěti lety odehrál až v Grónsku. Šlo o policejní operaci pod příznačným názvem Nanuk, kde policie zjistila, že do Grónska pašují z Dánska hašiš ve svých tělních dutinách čeští kurýři z Blanska.

„Disponovali jsme informacemi z vlastní činnosti o drogách do Grónska, které se nám ale jevily jako vysoce nedůvěryhodné. To platilo až do doby, než nějaký slušný občan našel náhodně v Blansku na lavičce mobilní telefon a v něm fotografie drog, peněz a exotických polárních zemí,“ řekl Právu dlouholetý ředitel NPC Jakub Frydrych.