Protesty Milionu chvilek podporuje třetina lidí, polovina je proti

Plusové body protesty sbíraly u lidí do 30 let, občanů s vyšším vzděláním a dobrou životní úrovní, u obyvatel Prahy a královéhradeckého kraje a rovněž u voličů ODS, TOP 09, Pirátů či hnutí STAN. Protesty naopak častěji nepodporují lidé nad 45 let, důchodci a voliči ANO a SPD.