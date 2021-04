Prohlídku Safari parku si nenechaly ujít stovky lidí

Nedočkavé první návštěvníky, většinou rodiny s dětmi, přivedlo do zahrady o polovinu snížené vstupné. Zdravotníci tu navíc mají do konce května vstup úplně zdarma. Zahrada v souladu s vládními nařízeními vstřebá najednou až tři tisícovky lidí, zhruba stovku na jeden hektar otevřené expoziční plochy.

„Chceme do začátku května otevřít Safari Josefa Vágnera, které zůstalo zavřené nikoliv kvůli covidu, nýbrž kvůli zimě,“ přiblížil ředitel mezinárodních projektů královédvorské zoo Jan Stejskal, podle něhož je v autě na prohlídkovém okruhu safari i prohlídce venkovních expozic riziko nákazy minimální.

Návštěvníci se nemusejí bát, že se do zoo kvůli omezením nedostanou

„Obrovsky nám to pomohlo. Vystačí to kvůli nadále omezeným komerčním aktivitám, tak do května. Nejde jenom o výpadek vstupného,“ podotkl Stejskal.