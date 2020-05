Prodělal koronavirus. Neváhal ani chvíli a šel darovat plazmu

Byla to pro mě samozřejmost darovat svou plazmu, v téhle době bychom si měli pomáhat a já jsem pomoct chtěl, protože vím, že ten průběh je hodně těžkej. Takže budu moc rád, když má plazma ty protilátky má, tak pomůže nějakému akutnímu pacientovi, kterých myslím, že je ještě hodně,“ řekl vyléčený Tomáš Vacek, který kvůli oboustrannému zápalu plic způsobeného koronavirem skončil v péči lékařů na jednotce intenzivní péče, kde v horečkách a s dusivým kašlem strávil necelý týden.

Plazma od vyléčených pacientů z covid-19 by mohla pomoci dalším nakaženým.

„Prosím ty, kteří byli nemocní infekcí covid-19, úspěšně se vyléčili, mají 2 negativní testy na známky viru covid-19 a je to nejméně 2 týdny od jejich uzdravení a pokud se cítí zdrávi, cítí se na darování krve, prosím, přijďte darovat krevní plazmu, kterou potom použijeme pro léčbu pacientů, kteří jsou v těžkém klinickém stavu v souvislosti s touto infekcí,“ vyzývá primářka Fakultního transfuzního oddělení Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí Daniela Dušková.

Samotný odběr trvá necelou hodinu, odebírá se běžným způsobem pomocí separátoru, který odděluje z takzvané plné krve plazmu a červené krvinky. Krevní destičky vrací dárci do oběhu.

„Plazma prochází dále takzvaným inaktivačním procesem, kdy chceme odstranit a inaktivovat všechny možné patogeny, které by teoreticky mohly být v darované plazmě přítomné, tedy viry, bakterie a dokonce i tzv. reziduální bílé krvinky, které by po podání plazmy pacientovi mohly způsobit nežádoucí reakci v souvislosti s podanou plazmou,“ vysvětlila lékařka s tím, že dárci jsou zkontrolována všechna související vyšetření, která jsou mu prováděna, což je krevní obraz, vyšetření krevní skupiny a známky infekcí na hepatitidu B, C, syfilis a HIV.