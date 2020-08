Proč letěli hasiči do Bejrútu se Smartwings? Armáda by to nezvládla, má létající muzeum, zaútočil Hamáček

„ČR zareagovala jako jedna z prvních, poslala do Libanonu špičkový záchranářský tým v řádu hodin. Máme být na co hrdí. Ale řeší se, jestli jsem se ďábelským plánem nepokusil zachránit Smartwings sumou 1,5 mil. Kč za let do Bejrútu...” uvedl ve středu na Twitteru.

„Do A319 by se náklad nevešel, byl problém ho naložit do větší 737-8, větší letadlo by se muselo žádat přes Salis NATO (Antonov), což by trvalo déle... Mohli jsme teoreticky žádat 2x CASA, která ale do Libanonu letí 5 hodin,” napsal Hamáček s poukazem na program SALIS, který zajišťuje pro členské země NATO přístup k velkokapacitním leteckým prostředkům.