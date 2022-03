Příspěvek lidem za ubytování Ukrajinců by mohl být 3000 Kč na osobu

Lidé, kteří ubytují uprchlíky, by mohli podle návrhu dostávat na ubytovanou osobu příspěvek 3000 Kč měsíčně, strop by měl ale činit 9000 Kč na domácnost, aby nebyl zneužíván. Vláda zatím návrh neschválila. Po středečním jednání to oznámil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).