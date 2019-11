Primátoři jako protiváha vládám? Ať Hřib řeší úklid odpadků, reaguje na iniciativu Babiš

„Nikdo to nemůže brát vážně, protože on vůbec netuší, co je zahraniční politika. Je to spíš pro pobavení. Doporučoval bych primátorovi, aby se začal starat o Prahu, protože jeho vystoupení k zahraniční politice spíš ohrožují naše ekonomické zájmy,” řekl Novinkám Andrej Babiš.