Přijměme dětské uprchlíky bez kamer a fotících se politiků, vyzval Petříček

„Můj osobní postoj je, že bychom měli dětské válečné uprchlíky přijmout, ale bez kamer a fotících se politiků. Pojďme to udělat bez zbytečné hysterie na obou stranách, aby to byl skutečně humanitární čin, nikoliv PR akce kohokoliv,” uvedl v úterý večer v České televizi ministr a následně se o svůj postoj podělil i s uživateli na sociálních sítích.

Celá věc je paradoxní s ohledem i na to, že během úterka právě i poslanci ČSSD odmítli i jen debatu o přijetí sirotků z řeckých táborů. Proti řešení se postavili i poslanci ANO , SPD a KSČM .

„Podle informací od předsedy poslaneckého klubu ČSSD (Jan Chvojka – pozn. red.) to bylo z důvodu, že nebyl přitom pan ministr Hamáček. Nemám to jako ministr v kompetenci. Vím, že předseda Hamáček posílal opětovně dopis řecké straně o upřesnění toho, o koho by se mohlo jednat. Zatím podle mých informací odpověď nemáme,” dodal Petříček.