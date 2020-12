Přídavky na děti vzrostou o 26 procent a dosáhne na ně více rodin

Dětské přídavky by se měly zvýšit o 26 procent a dostávat by je měly nově rodiny s příjmem do 3,4násobku životního minima. Schválila to v pondělí vláda. Dávku bude podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) dostávat 490 000 dětí, nyní je to 240 000 dětí.