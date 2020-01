Prezident by měl slyšet i názory ČSSD, řekl Hamáček po obědě se Zemanem

S prezidentem řešili zahraniční politiku, především současnou krizi mezi Íránem a USA. Zeman se prý nechal slyšet, že by Evropská unie mohla sehrát roli moderátora diskuze.

„Informoval jsem pana prezidenta, co čeká vládu v následujících měsících, mluvili jsme o prioritách, které máme a chceme projednávat. Pan prezident se zajímal o to, jak se ČSSD chystá na krajské volby. To byla hlavní témata, která jsme probrali,“ uvedl Hamáček.