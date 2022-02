Překvapení se nekoná, v čele ANO zůstává Babiš. Naposledy

„Za těch deset let mě znáte dobře, znáte moje chyby, hlavně. Víte, jaký jsem, a starý pes se nemění. Pro mě je to naposledy, co kandiduji na předsedu. Musíte si v roce 2024 zvolit nového předsedu, který se stane novou tváří a povede naše hnutí do parlamentních voleb v roce 2025,” řekl ve svém kandidátském projevu Babiš, který se chce v budoucnu například intenzivně věnovat kontaktu s občany.

Spekuluje se, že by se mohl zapojit do boje o Hrad, který by se měl konat příští rok v lednu. On sám na sněmu svou možnou kandidaturu zatím nepotvrdil, již dříve avizoval, že své rozhodnutí zveřejní na podzim, do té doby ovšem bude republiku objíždět s karavanem a setkávat se s občany. Politologové to označují na nepřiznanou předvolební kampaň.