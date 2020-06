Přehledně: Vláda schválila další rozvolnění

Zelená zóna: Do zemí označených zelenou barvou spadá Řecko, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Německo, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Švýcarsko, Finsko, Norsko, Kypr nebo Island. Lidé do těchto zemí budou moci cestovat bez udání důvodu, a to bez nutnosti karantény nebo předložení negativního testu. Stejně tak ho nemusí mít ani turisté přijíždějící z těchto států do tuzemska.

Oranžová zóna: Do oranžové zóny spadá Španělsko, Francie, Itálie, Portugalsko, Irsko, Belgie, Nizozemsko, Malta nebo Dánsko. I do těchto států mohou Češi odjíždět bez toho, aniž by měli u sebe negativní test na covid-19. Turisté z těchto států, kteří budou přijíždět do Česka, ho ale u sebe musí mít, případně musí nastoupit do dvoutýdenní karantény.