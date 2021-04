PŘEHLEDNĚ: Jak se budou otevírat školy a školky

Od pondělí 3. května se budou moci v části České republiky do škol a školek vrátit další děti, kterým to dosud zapovídala koronavirová opatření. V šesti krajích a v Praze se vrátí rotačně do lavic žáci druhého stupně základních škol a do školek se v těchto regionech budou smět vrátit všechny ročníky. Novinky přinášejí přehled hlavních změn.