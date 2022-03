PŘEHLEDNĚ: Co schválila Sněmovna na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny

Dočasná ochrana a zdravotní pojištění

Předloha o dočasném zavedení mimořádné ochrany zjednoduší uprchlíkům získání pobytového oprávnění.

Zajistí jim zdravotní péči vstupem do systému veřejného zdravotního pojištění. Pojistné za ně bude hradit stát, pokud nebudou mít příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání.

„V praxi by pobytové oprávnění uprchlíkům mělo být přiznáváno obratem, a to formou víza s dobou platnosti na jeden rok,“ uvedl na plénu ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Senát by měl předlohu spolu se zbytkem tisků projednat v příštím týdnu. Zákon má začít platit dnem vyhlášení a jeho účinnost skončí 31. března příštího roku.

Zaměstnání a sociální podpora

Další z návrhů předpokládá, že i ti ukrajinští uprchlíci, kteří získali vízum za účelem strpění, budou moci v Česku pracovat bez pracovního povolení. Zaměstnání budou moci získat volně bez překážek.

Děti uprchlíků budou moci navštěvovat dětské skupiny, na místa bude přispíval stát.

Běženci s postižením či ve vyšším věku by pak podle předlohy mohli zdarma využívat sociální služby.

Předloha zavádí také pětitisícovou humanitární dávku, kterou by uprchlíci z Ukrajiny dostali automaticky. O další peněžitou pomoc 5000 korun měsíčně by už museli žádat, stát by ji vyplácel až pět měsíců.

Současně na základě pozměňovacího návrhu koalice by domácnosti, které ubytují uprchlíky, mohly dostávat od úřadu práce příspěvek. Jeho výši a další podmínky by stanovila vláda svým nařízením.

Dále prošel i vládní návrh na podporu krajů za Ukrajince ubytované v soukromých hotelech a penzionech. Za dospělého by to mělo být maximálně 180 korun denně, za dítě do deseti let 90 korun.

Přístup ke vzdělání

Školská předloha především umožní uprchlíkům z Ukrajiny podat přihlášku na maturitní obory středních škol až do 5. dubna. Do nematuritních oborů by se mohli hlásit do 8. dubna.

Z předlohy dále vyplývá, že ředitelé spádových základních a mateřských škol by měli ihned podle návrhu v případě nedostatečné kapacity pro přijetí dětí z Ukrajiny informovat zřizovatele.

Pokud by zřizovatel pro dítě s povinnou docházkou nemohl určit jinou školu, měl by kontaktovat krajský úřad, který by stanovil náhradní školu.

„Pro příchozí ukrajinské děti platí naprosto stejná pravidla jako pro české děti,“ řekl na plénu ministr školství Petr Gazdík (STAN). Odkazoval na to, že pro přijetí do mateřské školy jsou na rozdíl od povinné školní docházky nutná veškerá očkování.

Zároveň bude ministerstvo doporučovat, aby ukrajinské děti v nějakém čase prošly lékařskými prohlídkami, a to nejlépe přímo na školní půdě.

Na základě společného pozměňovacího návrhu poslanců koalice a hnutí ANO budou moci školy také navýšit své kapacity kvůli dětem uprchlíků z Ukrajiny.