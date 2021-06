Předsedou Přísahy se stal zakladatel Šlachta

Šlachta, kterému bude v červenci 50 let, pracoval více než 25 let u policie. Déle než osm let byl ředitelem Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ). ÚOOZ se během té doby zabýval mimo jiné případem ilegální velkovýroby lihovin, podezřelými stavebními zakázkami nebo manipulacemi s evropskými dotacemi v krajích.