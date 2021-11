Před sto lety byla v Praze provedena první kremace. Dnes tam zpopelní 90 procent zesnulých

V úterý je to přesně 100 let, co se v Praze konala první kremace. Dne 23. listopadu 1921 byl zpopelněn lékař František Adamec, jako provizorní krematorium tehdy sloužila Nová obřadní síň na Olšanských hřbitovech. V dnešní době pražská krematoria ročně zpopelní na osm tisíc těl. Sto let od prvního žehu je tak v Praze kremace nejvyhledávanějším způsobem posledního rozloučení, zpopelněno bývá až 90 procent všech zesnulých.