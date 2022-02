Pražští zastupitelé zamítli výstavbu u Džbánu

Při projednávání petice proti zástavbě, kterou podepsalo asi 11 500 lidí, se diskuse mezi zastupiteli vyhrotila. Čižinský zopakoval, že město podle něj mělo v době prodeje pod vedením ODS opakovaně možnost pozemky získat do vlastnictví, ale nevyužilo ji. Radní pro majetek v tu dobu byla nynější zastupitelka Alexandra Udženija (ODS) a na ministerstvu financí měl likvidaci státního podniku jako náměstek na starosti nynější předseda klubu zastupitelů ODS Zdeněk Zajíček.

Ten popřel, že by se pozemky u Džbánu prodaly jakkoliv nestandardně, a uvedl, že bude po Čižinském požadovat veřejnou omluvu a zváží právní kroky. "To, co se snažíte vytvořit, je jenom obludná konstrukce plnící vaše zájmy. Nikdo tu nic neporušil," řekl.