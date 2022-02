Pražští radní proti zastavění Džbánu

Pozemky poblíž budovy Cube jsou nyní zelené a patří do celoměstského systému zeleně, navíc až sem sahá přírodní park Šárka-Lysolaje.

Ani návrh metropolitního plánu by zástavbu u Džbánu nedovoloval

Městský výbor pro územní rozvoj a také IPR označily podnět ke změně zelených pozemků na stavební u Evropské ulice za nekoncepční. Ani návrh metropolitního plánu by zástavbu u Džbánu nedovoloval.

Pokud by zastupitelé podnět ke změně územního plánu proti všem očekáváním přijali, IPR by navrhoval studii. Studie by měla ověřit, zda „lze připustit omezenou zástavbu podél Evropské ulice“ a zda „lze uvažovat o navázání na ulici Osamocenou podobným typem zástavby, případně několika solitérními objekty s ponechanými prostupy mezi Evropskou a Džbánem“. S tím však opakovaně ostře nesouhlasili místní obyvatelé.