Pražský vánoční strom je už rozřezán, studenti z něj vyrobí nábytek

Vánoční strom zdobil náměstí od konce listopadu, ani po odklizení ale jeho úloha nekončí. Rozřezaný kmen poputuje na pilu v Hostivaři, kde bude rozřezán na prkna. „Studenti střední odborné školy v Jarově z nich poté vyrobí nábytek, který by měl putovat do domova seniorů v Malešicích. Chtěli jsme, aby byl strom využit do posledního zbytku, takže větve dostanou zvířata v pražské zoo,“ řekl Novinkám pražský radní pro majetek Jan Chabr.