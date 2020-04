Pražský primátor Hřib má policejní ochranu a nesmí jezdit MHD

Dodala, že Hřib nyní jezdí do práce autem, ač dosud jezdil hromadnou dopravou.

Uvedla, že Hřib před nějakým časem podával trestní oznámení za stalking. Byl sledován až domů. Podle ní není jasné, zda ochrana s tímto oznámením souvisí. „Pokud ano, znamenalo by to i ohrožení pro jeho manželku a tři děti,” uvedla Vacková.

Podle týdeníku se z Ruska do Evropy přesouvá skupina zpravodajských důstojníků a do Prahy přijel jeden člověk, který by mohl být starostovi Kolářovi nebezpečný.