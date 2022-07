Pražský kandidát ANO vyvolává nenávist vůči Středočechům. Hnal by snad i Babiše do Průhonic?

Pražské ulice musí patřit Pražanům, nikoli Středočechům. Na sociálních sítích to hlásá pražský zastupitel Ondřej Prokop (ANO) v souvislosti s dopravní situací v metropoli. Pražané „musí mít kudy projet a kde zaparkovat,“ zdůrazňuje. Podle něj tedy nesmí trpět na úkor Středočechů, kteří do Prahy denně dojíždějí. Mimopražský je přitom i šéf hnutí ANO Andrej Babiš, který má dům v Průhonicích. A za prací do Prahy také někdy dojíždí.