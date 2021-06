Pražské radnice uzavírají smlouvy s JCDecaux, i když město ji neprodlouží

Podle Chvojky se však dohoda s městem netýká asi 200 přístřešků, které jsou na pozemcích městských částí. „Nabídli jsme městským částem, že do doby jejich výměny za nový design budeme zastávky provozovat za stejných podmínek, za jakých je dočasně provozujeme pro hlavní město,” uvedl. Jinak by podle něj firma musela mobiliář ke konci smlouvy 30. června odstranit.

Zástupci oslovených radnic vesměs kritizují magistrát za to, že včas nezajistil nové přístřešky. „Praha 2 byla postavená před rozhodnutí, a to buď uzavřít dohodu s JCDecaux, nebo dopustit, že k 30. červnu budou přístřešky odstraněny bez náhrady,” uvedla mluvčí Prahy 2 Andrea Zoulová. „Pokud by magistrát včas vybral provozovatele městského mobiliáře, nemuselo k této situaci dojít,” sdělila mluvčí Prahy 9 Marie Kurková. Některé radnice se nicméně rozhodly smlouvu neuzavřít jako například Praha 10. Podle jejího mluvčího Jana Hamrníka to vedení městské části nepovažuje za efektivní.