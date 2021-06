Pražské Podolí a Zlíchov spojí nový most za miliardu

Pražští zastupitelé ve čtvrtek schválili stavbu nového přemostění Vltavy. Dvorecký most spojí Zlíchov a Podolí a využít jej budou moci chodci, cyklisté, tramvaje a autobusy a rovněž složky integrovaného záchranného systému. Město vypíše tendr za 972 milionů, přičemž stavět by se mělo začít příští rok na jaře a hotovo by mělo být za tři roky.