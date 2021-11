Pražská ODS mění vedení. Portlíka nahradí sněmovní matador Benda

Podle nového předsedy pražské organizace se strana musí zaměřit na volby do zastupitelstva hlavního města, které se budou konat v příštím roce. "Příští volby do zastupitelstva musí být podobným referendem (jako volby do Sněmovny) o naprosto chaotickém a aktivistickém vládnutí Pirátů a Prahy Sobě," uvedl. V Praze vládnou Piráti, Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN). V opozici je spolu s ODS ještě hnutí ANO.