Právník: Trestání za písmeno Z? Jde o kontext

Není to situace, která by byla nějak nová nebo překvapivá. Obecně platí, že v ČR se nekriminalizují žádné konkrétní symboly. Není žádný seznam zakázaných symbolů, písmen, číslic. To, co se kriminalizuje, je jednání, projev. Buď podporuje nějaké hnutí, nebo v tomto případě něco popírá či něco jiného schvaluje. Jde o konkrétní jednání, které naplňuje skutkovou podstatu trestného činu. To je to, co je sankcionovatelné a trestné. Nikoli samotný symbol.