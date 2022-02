Právníci: Nutnost očkování v hospodách zůstává ve hře

Podobně mluví i další expert na ústavní právo Jan Kysela. „NSS došel k závěru, že v současné podobě pandemického zákona není nic ve vztahu ke stravovacím službám, takže je nemůžete regulovat. Jen u osob podezřelých ze šíření nákazy podle zákona o ochraně veřejného zdraví, ale to je pak potřeba specifikovat jinak, než říci, že to jsou všichni,“ uvedl Kysela pro Právo.

„Novela pandemického zákona ale zobecňuje pojem ´provozovny´, které může vláda regulovat, a to podle mého názoru cíleně, aby se tam vešlo všechno včetně stravovacích zařízení. Proto se začala připravovat už za ministra Adama Vojtěcha. Je zvláštní, že se od ní ANO teď distancuje, to mi přijde maličko pokrytecké,“ dodal Kysela.

„Je to rozhodně další argument pro to, že je potřeba novelizovat pandemický zákon, nebo se vrátit k mimořádným nouzovým stavům,“ míní ústavní právník Ondřej Preuss. „Někteří kolegové mají názor, že by bylo lepší vrátit se k nouzovému stavu, kde je větší kontrola Sněmovny, a v klidu připravit nový pandemický zákon, než to řešit v rámci několika málo dnů,“ uvedl.

„Je také otázka, zda toto opatření reálně funguje a nakolik se vůbec kontroluje. I jako klient mám zkušenost, že to není důsledné,“ míní ústavní právník.