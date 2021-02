Pravidelné testování ve firmách by mohlo začít ještě v únoru

O jednání informoval viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. Podle něj bude začátek testování v podnicích záviset na tom, kdy ministerstvo zdravotnictví dokončí nastavení podmínek vyšetření. Lidé mohou nyní chodit na antigenní testy do testovacích míst zdarma každé tři dny.

Samovýtěrové testy by po vzoru Rakouska mohly vrátit děti do škol

Samovýtěrové testy by po vzoru Rakouska mohly vrátit děti do škol Domácí

Některé firmy své pracovníky už testují. Testy si ale platí samy. Zaměstnavatelé už loni v létě žádali o to, aby testování v podnicích podpořil stát. Jednali o tom s ministry zdravotnictví. O podpoře debatovala i Národní ekonomická rada vlády (NERV) a začátkem listopadu tripartita. Premiér Andrej Babiš (ANO) pak na tiskové konferenci řekl, že by se stát na úhradě antigenních testů mohl podílet. Premiérův poradce Roman Prymula jako někdejší ministr zdravotnictví uvedl, že by podnik mohl hradit test a zdravotní pojišťovna odběr. Rozhodnutí dosud nepadlo. Podle Rafaje nyní dohoda je.