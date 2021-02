Praktici se obávají, že k nim vakcína dorazí pozdě

Mají však obavy, že nebudou moci očkovat ani vakcínou AstraZeneca, která je pro jejich ordinace vhodná, neboť jí stačí 2–8 stupňů v běžné chladničce a jejíž první dávky mají přijít příští týden. Babiš i šéf Asociace krajů a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) praktiky uklidňují, že s nimi stát počítá.

Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) v úterý v České televizi svými slovy rozčeřil vody.

„Premiér řekl, že s praktiky se počítá, až budou prioritní skupiny. Mělo by to být naruby. Lidi kolem 70 či 80 let bychom měli ideálně očkovat v místě jejich bydliště, u jejich praktika, kde to znají,“ řekl hejtman.

„Pokud nezapojíme praktiky, tak se do desítky kilometrů vzdálených center dostane méně lidí, a to je chyba,“ dodal.

Babiš však popřel, že by zakázal praktikům očkovat, k tomu ani nemá pravomoc. „Pan Grolich dlouhodobě prosazuje očkování mimo registrační systém, ale to není možné,“ řekl Právu premiér. „S praktiky se počítá, ale až v následné fázi. Ordinace praktiků nemohou být samostatným očkovacím místem,“ řekl.

Také Kuba upozornil, že očkování u praktiků doposud nebylo možné, nelze ho tedy zakázat. „Nyní probíhá očkování na základě registrace. Pokud nějaký kraj dokáže propojit registr s praktickými lékaři, je to možné. Není ale možné mít celostátní registr a do toho aby si praktici očkovali svoje klienty,“ řekl Kuba v ČT.

„Nežeňte seniory do velkých center“

Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka Právu řekl, že stát upřednostnil zájmy center před jejich ordinacemi. „Praktičtí lékaři jsou připraveni na vakcínu AstraZeneca a těší se na ni,“ řekl Právu.

„Pro starší lidi je zásadní nechat se očkovat u praktika. Nechtějí se nikam registrovat. Nevidím důvod, proč to neumožnit. Hnát seniory do center a nepustit je k praktikům, to považuji za chybu,“ řekl.