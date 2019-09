Praha zváží vybudování nového výstupu z metra Staroměstská

Ve stanici pražského metra Staroměstská by mohl být vybudován druhý výstup, který by usnadnil přístup na Staroměstské náměstí. Magistrát si od dopravního podniku a Institutu plánování a rozvoje (IPR) nechá zpracovat možné varianty. Výstup by ústil na náměstí Franze Kafky.