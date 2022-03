Praha už téměř nemá pro uprchlíky místo. Na ubytování čekají hodiny

„Dostat se sem nám trvalo tři dny, jely jsme autem přes Polsko. Předtím jsme byly v Kyjevě v pasti obklíčeni ruskými jednotkami. Cestou z Kyjeva jsme viděly rozbitá auta a vojáky, jak leželi na zemi. Bylo to hrozné,“ popsala Novinkám uprchlice Viktorie, která si do Kongresového centra šla v úterý vyřídit registraci k obdržení víza.

Z Ukrajiny uprchla společně s dcerami, kterým je deset a sedmnáct, a také s tchyní. „Manžel šel bojovat do armády. Brání nyní Kyjev,“ zmínila. V Česku by si chtěla co nejdříve najít práci, doufá ale, že se bude moci brzy vrátit domů na Ukrajinu.

Asistenční centrum pro ukrajinské uprchlíky na Vyšehradě funguje nepřetržitě. Foto: Jan Handrejch, Právo

„Náš dům zatím stojí, ale nevíme, co bude v dalších hodinách a dnech. Každopádně je těžké být uprchlík. Jsem vděčná, že k nám Evropa přistupuje s respektem. Jsem vděčná Česku i Polsku, že nás přijaly, ale zároveň cítím hořkost z toho, že jsem musela opustit domov a stát se uprchlicí. Nezasloužili jsme si takový osud,“ dodala.

Pražské asistenční centrum, které funguje nonstop, denně přijme na 3 tisíce lidí, za pondělí to bylo 2945 uprchlíků.

„Lidé z Ukrajiny jsou sem přivezeni z Hlavního nádraží, nebo sem mohou dojet sami metrem. V kongresovém sálu, které pojme několik set až tisíc lidí, jim tlumočníci pomohou předvyplnit základní dokumenty. Následně je postupně posíláme dál, kde si oběhávají základní věci, jako je cizinecká policie, pojišťovna a úřad práce,“ popsal mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.

Ti z příchozích, kteří nemají zajištěné ubytování, přitom často čekají dlouhé hodiny, než se pro ně najde místo. Podle primátora hlavního města Zdeňka Hřiba se Praha může v řádu desítek hodin dostat na hranici ubytovacích kapacit.

„Postupně se aktivují tělocvičny, ale to nějakou dobu trvá, musí se to vybavit, připravit. To, co jsme dostali od Státní správy hmotných rezerv, jako jsou spacáky a lehátka, je už dávno v terénu,“ řekl Novinkám.

Podle něj je potřeba vytvořit jasný systém ubytovávání ukrajinských uprchlíků v jednotlivých krajích.

„Potřebujeme, aby stát zajistil financování tak, aby bylo motivační v ostatních regionech, aby se tam uvolnila kapacita pro ubytování a my jsme mohli mít povinný relokační mechanismus z Prahy do jiných asistenčních center, pokud člověk vyžaduje ubytování,“ zmínil Hřib.

Dodal, že stát by měl vytvořit centrální informační systém registrovaných uprchlíků, do kterého by měly přístup všechny složky včetně samosprávy nebo neziskových organizací.

Zvýšit chce také současný státní příspěvek na ubytování běženců v penzionech nebo ubytovnách, který vychází za den na 180 korun pro dospělého a 100 korun pro dítě. Město tak už částečně musí doplácet na ubytování běženců.

„Za 180 korun tady nejsme nic schopni nakoupit. My už pochopitelně dávno nasmlouváváme za více než 180 korun, ale tohle má vždycky nějaké meze,” zmínil primátor. „Zatím jsme vyčerpali řádově miliony korun, ale pochopitelně pokud budeme doplácet na ubytování, tak to začne velice rychle naskakovat,“ dodal.