Praha si letos padlé během povstání připomene virtuální mapou

„Přemýšleli jsme, jak to udělat, abychom vyhověli vládním nařízením proti covidu a umožnili to udělat bez velkých akcí. Přišli jsme na způsob, který odpovídá dnešní době, která se přesouvá do digitálního prostředí. Můžete tedy zapálit virtuální svíčku nebo si najít pietní místo ve svém okolí a navštívit jej osobně, dojít tam a zapálit skutečnou svíčku,“ řekl Hřib.