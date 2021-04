Praha plánuje soutěž na využití a podobu strahovského stadionu

Soutěž by se podle náměstka měla týkat jak velkého stadionu, který vlastní město, tak menších stadionů Evžena Rošického a Přátelství, které jsou v majetku Fotbalové asociace České republiky (FAČR), a také sousedních kolejí ČVUT. „Měla by tam vzniknout taková kulturně relaxačně sportovní oblast,” řekl Hlaváček.

„Teď je to kvůli koronaviru trošku zdržené, ale rád bych to stihl do konce volebního období,” řekl náměstek. Dodal, že na ideovou by pak měly navazovat další konkrétnější soutěže, které by si uspořádali jednotliví vlastníci, tedy město, ČVUT a FAČR.