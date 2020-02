Praha plánuje pojmenovat náměstí před ruskou ambasádou podle Borise Němcova

Přejmenování v pátek posvětila místopisná komise magistrátu, ale musí ho ještě schválit rada hl. m. Prahy. Primátor už je ale nyní přesvědčen, že to jeho koaliční partneři podpoří.

Jméno Pod kaštany by ale mělo zůstat zachováno, nést by ho měla přilehlá ulice. K přejmenování náměstí na jméno Borise Němcova nepřistoupila Praha jako první město. Před ní už to udělal například Kijev, Washington nebo Vilnius.