Praha modré zóny jako loni na jaře nezruší, lidé by tam totiž víc parkovali

Zatímco loni na jaře při prvních opatřeních, která kvůli šíření covidu zavedla vláda, Praha dočasně zrušila systém parkovacích zón, nyní to neplánuje. Podle primátora Zdeňka Hřiba je potřeba snižovat mobilitu obyvatel a využívat v co největší míře systém home office. Lidé, kteří doma zůstat nemohou, by přitom mohli při zrušených zónách vyrazit do práce autem místo MHD, a přispět tak ke snížení počtu kontaktů mezi lidmi.