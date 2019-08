Praha má plán na tramvaj před hlavní nádraží, trasa povede parkem

Trasa by měla vést z Vinohradské ulice přes magistrálu mezi budovou Národního muzea a bývalým Federálním shromážděním, poté podél magistrály až před operu, kde zahne do ulice Politických vězňů až do ulice Washingtonova a následně před hlavní nádraží. Trasa by se měla na koleje napojovat mezi ulicí Bolzanova a Opletalova.