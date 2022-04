Praha chystá další vlnu výměny zastávek MHD, oceli je podle firmy dost

Zpoždění při výměně přístřešků kritizoval šéf zastupitelského klubu ANO Ondřej Prokop, podle kterého město výměnu nezvládá a mělo by plán přehodnotit. Podle Jílka jsou komplikace dány externími faktory a nevyhnul by se jim nikdo, ani soukromá firma.

Podle radního Jana Chabra (TOP 09) není v tuto chvíli reálné, že by město plán výměny přehodnotilo. „Úplné zastavení projektu v tuhle chvíli technologicky ani funkčně možné není. My se bavíme i o tom, co je možné právně, protože podle původní právní analýzy nejde jen tak jednoduše prodloužit smlouvu s JCDecaux,” řekl. Přehodnocení původní dohody s francouzskou firmou tak podle něj v tuto chvíli není na stole a THMP se snaží mobiliář co nejlépe a nejrychleji vyměňovat a zajistit, aby žádná zastávka nezůstala delší dobu bez přístřešku.