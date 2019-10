Praha chce zapůjčit Slovanskou epopej do Moravského Krumlova

Slovanská epopej, což je soubor velkoformátových obrazů Alfonse Muchy, se formou zápůjčky vrátí do Moravského Krumlova. Praha je tam ponechá do doby, než bude mít pro dílo odpovídající vlastní budovu, minimálně na pět let. V pondělí o tom rozhodla rada hlavního města. Rozhodnutí musí ještě posvětit zastupitelstvo.