Praha, Brno, Liberec? Kde je MHD skutečně nejdražší

Většina měst také poskytuje slevy pro studenty a seniory. Studentské kupony jsou z pravidla do 26 let, ale u seniorských kuponů se rozmezí liší. Některá města nabízí slevy od nástupu do důchodu až do 65 let a následně jízdu zcela zdarma, jiná nabízí slevu až po dosáhnutí věku 65 let.