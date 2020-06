Praha 5 by chtěla koupit „squatterskou“ usedlost Cibulka za 105 milionů

Praha 5 chce odkoupit usedlost Cibulka v Košířích, a to za odhadní cenu 105 milionů korun. Ve čtvrtek to uvedl místostarosta městské části Lukáš Herold (ODS), záměr schválili radní. Radnice tím reaguje na loňskou nabídku prodeje od majitele, kterým je právník a prezident Ústředního automotoklubu (ÚAMK) Oldřich Vaníček. Usedlost, kterou v minulosti obsadili squatteři, je zchátralá a potřebovala by investice.