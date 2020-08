Praha 3 vyrazila do boje proti kuřákům instalací speciálního popelníku

„Uvědomujeme si, jaký problém jsou nedopalky. Nejen Žižkova, ale i celé Prahy,“ zmínil Novinkám starosta Prahy 3 Jiří Ptáček (za TOP 09). První zkušební popelník ve tvaru cigarety město postavilo na náměstí Komenského. Cílem je touto nápadnou formou upozornit na účel objektu. „Předpokládáme, že každého napadne, k čemu předmět slouží a že ten vajgl nepatří ke stromu ale do popelníku,“ dodal.

Nedopalky podle něj zatěžují úklidové síly, kterým často nezbývá, než je vysbírávat po jednotlivých kusech. Zvláště pak v případě, kdy se nachází ve štěrku či mulčovací kůře pro zeleň. „V podstatě to nejde žádnou rozumnou technologii vyčistit, protože vysavač vám to vezme i s okolím, které tam má zůstat,” uvedl Ptáček.

Inspiraci na Praze 3 hledali v zahraničních městech, jmenovitě pak podle Ptáčka ve Vídní. „Je to věc, která se objevuje ve městech po celém světě. Konkrétně takovouto cigaretu nejblíže mají ve Vídni. Dívali jsme se, jak to ve Vídní dělají, konzultovali jsme to i s magistrátem ve Vídni a řekli jsme si, že vyrobíme prototyp, který je velmi podobný vídeňskému modelu,“ řekl.

Zatímco však zmiňované vídeňské popelníky bývají zabudované do veřejných odpadkových košů, na Praze 3 se rozhodli zabudovat takový popelník samostatně. Nyní je podle Ptáčka ve zkušební fázi. „Zkoušíme použitelnost, jak bude popelník odolný vůči vandalům. Zkoušíme například i antikorozní ochranu,“ vyjmenoval.

Zatím to však vypadá, že popelník svůj účel plní. „Vysypáváme z toho nedopalky, takže to používají, což je pro mě ta nejlepší zpětná vazba,“ zmínil starosta s tím, že kladné reakce má i od lidí na sociálních sítích.

Nejen Praha 3 bojuje s obrovským množství nedopalků na zemi. Foto: Novinky

V Praze 3 v prvních fázích počítají s tím, že by po městské části mohlo být rozmístěno deset takových popelníků. Jejich rozmístění hodlají podle starosty Ptáčka konzultovat jak s památkáři, tak s pražským Institutem plánování a rozvoje. Celkově by se v takovém případě měly investice do popelníků pohybovat podle starosty maximálně do 50 tisíc korun.

První cigaretový popelník pro městskou část navrhl kovář Jaromír Frk z Byšice nedaleko Mělníka. „Kovář to vyrobil spíš, aby si to sám vyzkoušel a aby nám pomohl. Takže si za to řekl asi dva tisíce korun. Ta částka nebyla vysoká,“ vysvětlil Ptáček s tím, že se jim už ozval i výrobce podobného popelníku. „Pracuje na tom delší dobu, ještě ho nikam neumístil, ale má to poměrně propracovanější,“ dodal. Další popelníky by totiž mohly mít i čidla, která na dálku upozorní na potřebu údržby.

Se zajímavým nápadem, jak řešit problém nedopalků, přišli loni ve Stodůlkách na Praze 13. Na místním sídlišti instalovali popelníky ve tvaru terčů, do kterých se mohou kuřáci strefovat. Dobrou myšlenku kazí fakt, že zde pak vznikají hromádky po nešikovných střelcích. Podle autora nápadu Lukáše Malého se tím aspoň nedopalky koncentrují na jedno místo a snáze se uklízí.