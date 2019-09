Praha 3 nesouhlasí s výstavbou domů podle návrhu Jiřičné

V areálu plánuje developer stavět několik výškových domů. Nejnižší z věží má mít kolem 80 metrů, prostřední zhruba 90 metrů a nejvyšší nepřesahuje 100 metrů. Radnici vadí právě výška budov. Podle ní by byl ideální vznik klasické blokové zástavby se šesti podlažími a maximální výškou některých částí bloků do sedmého osmého patra. Současná budova Telecomu (Cetinu) měří 96 metrů.

Pokud by domy vznikly, podle radnice by to zhoršilo dopravní situaci v okolí. Problémem domů je podle usnesení zastupitelů také fakt, že s podobnou zástavbou nepočítá chystaný Metropolitní plán. Doporučována je typicky městská zástavba, nikoliv solitérní věžové domy. Domy by navíc narušily horizont města.