Práci chceme, ale ona není, říkají ukrajinští romští běženci v Bezděčíně

To potvrzovala i Elvíra. „Jsme tu druhý měsíc, zpočátku přijíždělo hodně lidí a zase odjížděli, ale teď se nikdo moc nestěhuje a líbí se nám tu. Chceme tu být do konce války, teď nechci s dětmi riskovat. Doma máme byt, všechny věci, děti tam chodí do školy. Nechci ani jinam do Německa. Až skončí válka, chci se vrátit do Užhorodu,“ tvrdila Elvíra.