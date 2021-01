Pozor na zdánlivě nezávazné telefonáty, mohou přijít draho

Chytráci, kteří podnikají s vyhledávacími databázemi, seznamy, katalogy všeho možného, si hovory nahrávají a nahrávkou se pak ohánějí, jako by to byla písemná smlouva, protože v ní zazní název i IČO zacílené firmy, jméno a kontakty pracovníka. A zadrkotá se v tom i cena.

To se nedávno stalo zmíněnému zámku. Do něj zavolala operátorka jedné brněnské katalogové firmy. Ze začátku vedla s pracovnicí marketingu zámku informativní hovor o tom, že jen aktualizuje katalog, v němž figuruje i dotyčný zámek.

Žádala tudíž po firmě, ať dohledá souhlas oprávněné osoby ze zámku s tím, že zámek bude rok zdarma v tomto katalogu zveřejněn. „Nedohledali nic, operátorka se vymlouvala, že je tam nová. Platit to nebudeme. Nejde ani tak o tu částku jako o princip,“ dodala kastelánka.

V takových případech však nestačí říct si, že platit nebudu. Na to protistrana čeká, protože pak z faktury udělá pohledávku i s mastným příslušenstvím, kterou do tří let zažaluje.