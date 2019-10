Požádal mě lékař, dostanu infuze. Zeman vysvětlil svůj pobyt v nemocnici

Prezident Miloš Zeman nastoupil ve čtvrtek do Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) na žádost svého ošetřujícího lékaře Miroslava Zavorala. Zeman to uvedl ve čtvrtek v TV Barrandov. „Nejde o nic vážného, je to vlastně záminka pro odpočinek,” komentoval Zeman s tím, že dostane infuze proti dehydrataci. V nemocnici má zůstat do neděle.