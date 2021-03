Povinné testy dvakrát týdně ve firmách zatím nebudou

„Je to požadavek epidemiologů, ale je to logisticky extrémně náročná akce a my jsme teď rádi, že jsme dostali firmy do hry a testují jednou týdně,“ řekl Právu Havlíček, který ještě minulý víkend povinnost provádět testy častěji připouštěl. Nejde však podle něj o ekonomickou stránku, pokud by testování bylo povinné dvakrát týdně, stát by to spolufinancoval.