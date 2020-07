Poslanci zrušili daň z nabytí nemovitosti. ODS překvapivě prosadila zachování odpočtu úroků z úvěrů

„Vítáme tento návrh. Znamená to konec absurdní a nelogické daně, která prodražuje vlastní bydlení,” prohlásil poslanec ODS Vojtěch Munzar .

„Pokládáme ji za daň, která lidi zasahuje na nejcitlivějším místě, na vlastním bydlení. Když kupujete vlastní nemovitost, tak sami přesně víte, co ta čtyři procenta znamenají. Mohli byste si za ně koupit koupelnu nebo kuchyň. Sami víte lépe než stát, na co peníze použít,” dodal poslanec TOP 09 Dominik Feri .

Každý, kdo si nyní vezme při koupi nemovitosti hypotéku, si může ze zákona při podání daňového přiznání jednou ročně odečítat úroky z úvěrů ze svého daňového základu. To chtěla vláda pro smlouvy uzavřené od 1. ledna 2022 zrušit a byla to jedna z podmínek ministryně Schillerové pro zrušení daně.

Zároveň s tím se ale snižuje roční limit na úroky z hypoték ze 300 tisíc na 150 tisíc korun. Znamená to, že pokud bude roční výše úroků do 150 tisíc korun, tak si ji může majitel odečíst ze svého daňového zákadu.

Dnes vlastník musí daň z příjmu při prodeji platit, pokud nemovitost prodá do pěti let, pokud se k tomu rozhodne později, daň platit nemusí. Poslanci tuto dobu prodlužili až na 10 let. Vládním argumentem je boj proti spekulantům, kteří domy ve velkém nakupují a pak draze prodávají, a pomoc mladým rodinám.