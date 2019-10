Poslanci se hádají kvůli České televizi

Panoptikum, smrtící mix pomalu umírající organizace, hybridní válka. To jsou výrazy, které padají v debatě poslanců o výročních zprávách České televize z let 2016 až 2018. Pokud by Sněmovna neschválila dvě výroční zprávy, mohlo by to v důsledku vést ke konci Rady ČT i ředitele televize Petra Dvořáka.