Poslanci řešili migranty na řeckých hranicích. Je mi z vlády hanba, prohlásil Schwarzenberg

Ministr vnitra Jan Hamáček ( ČSSD ) v diskusi řekl, že na hranici se nachází až 15 tisíc migrantů, podle něj jde především o Íránce, Iráčany, Pákistánce a Afghánce. Vláda podle Hamáčka posílá do Řecka humanitární pomoc.

Za to kabinet zkritizoval Schwarzenberg. „Bráníme se, aby se k nám někdo dostal, ať jsou to děti nebo ženy. Musím se za naši vládu a její konání stydět. Je to hanba, jak se chováme,“ řekl v diskusi Schwarzenberg.